Julian Lennon rivela di avere un tumore maligno - GUARDA

Il 57enne cantautore Julian Lennon, figlio dell'ex Beatle John e di Cynthia Powell, ha annunciato sul proprio profilo Facebook che una biopsia gli ha rivelato un tumore maligno. La procedura, che si è svolta alla fine della scorsa settimana, ha comportato la rimozione di un neo che ha sulla testa da sempre.

Il suo dermatologo si è raccomandato di rimuoverlo immediatamente, quindi Julian è stato operato sabato 1 febbraio. Ecco cosa scrive:

Poi aggiunge:

Nel messaggio Julian Lennon inoltre scrive:

"La scorsa settimana, è stata una delle settimane più positive e produttive della mia vita. Ho avuto degli incredibili incontri, sul mio futuro nel mondo della musica, della fotografia, dei documentari e della beneficenza, tra le altre cose e volavo in alto con entusiasmo per l'anno in arrivo."

Ha mandato un incoraggiamento anche ai fan:

“Se amate questa vita e tutto quello che ne fa parte, allora prenditevi del tempo per voi stessi, per andare a farvi controllare dal vostro medico per fare ogni controllo necessario! La vita è troppo breve... Non rendetela più breve, ignorando la vostra salute. P.s. Grazie Dott. Tess Mauricio, molto probabilmente, per aver salvato la mia vita... sarò per sempre in debito...”