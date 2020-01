La storia di "Good As I Been To You" di Bob Dylan

Good As I Been To You viene pubblicato nel 1992 - dopo il controverso Under The Red Sky - e include brani folk tradizionali e cover. È il primo disco, quindi, interamente unplugged da Another Side of Bob Dylan del 1964.

In questo ventottesimo LP, Dylan imbraccia esclusivamente la chitarra acustica, ma senza attingere dal proprio repertorio.

Considerata la prassi di inserire, a partire dalla fine degli anni Ottanta, cover della tradizione popolare nei suoi concerti, il Bardo di Duluth decise di raccogliere questo materiale in un unico album. Si tratta di un vero e proprio omaggio a quella che lo stesso Bob definì come "la musica più vera per me".

Senza seguire una traccia precisa, Dylan iniziò quindi a registrare una vasta gamma di brani, tra cui Froggy Went A-Courtin', Blackjack Davey e Arthur McBride (prese dal repertorio tradizionale inglese e irlandese), lo standard bluegrass Little Maggie, oltre a canzoni come Frankie and Albert e Sittin' on Top of the World che affondavano le loro radici nel folk blues.

