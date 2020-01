Stone Gossard loda Eddie Vedder per il lavoro fatto su "Gigaton"

Il chitarrista dei Pearl Jam Stone Gossard ha parlato del nuovo album della band di Seattle, "Gigaton", in una intervista con Zane Lowe su radio Beats 1, dopo la pubblicazione di "Dance Of The Clairvoyants", il primo singolo tratto dal disco.

Gossard dice che la canzone rappresenta, "il limite di qualcosa che non abbiamo mai provato prima, un nuovo modo di configurare i nostri talenti ". Nel proseguio dell'intervista, ha tenuto a sottolineare di non attendersi che il resto del disco abbia lo stesso 'mood' del primo singolo (che richiama alla dance) (ne abbiamo parlato anche noi qui).

Ha detto ancora Gossard:

“Ci sono sicuramente alcune canzoni rock davvero dirette. Ci sono alcune ballate molto semplici. Penso ci sia tutto. E siamo davvero noi. L'abbiamo fatto da noi. (Eddie Vedder, il frontman della band) ha fatto un ottimo lavoro. C'erano un mucchio di canzoni e lui, negli ultimi due mesi, ha mixato e selezionato i brani affinché fossero davvero speciali. E ha fatto un ottimo lavoro nel far emergere la personalità di tutti. E' probabilmente diverso da ciò che ognuno di noi avrebbe individualmente fatto, ma penso che catturi davvero lo spirito della band.”

Il musicista ha anche parlato dei significati a volte astratti e metaforici che Vedder ha usato nelle nuove canzoni dei Pearl Jam:

"Non dirà esattamente con un linguaggio molto semplice cosa potresti pensare dopo aver letto il giornale. Ma penso che il suo misticismo e il suo modo di usare parole, arte e musica sia un potente tipo di tonico. Penso che alla base di tutto continuerà a esserci un messaggio di speranza, bello ma a volte tragico".

“Gigaton”, l'undicesimo album in studio dei Pearl Jam, verrà pubblicato il prossimo 27 marzo. La band presenterà il disco in tour anche in Italia, per una sola data, il 5 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in provincia di Bologna.