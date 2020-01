Pearl Jam: ecco i titoli delle canzoni di "Gigaton"

La scorsa settimana i Pearl Jam hanno annunciato che il prossimo 27 marzo pubblicheranno “Gigaton”, il nuovo album della loro discografia. Mentre il 22 gennaio uscirà il nuovo singolo della band di Seattle “Dance of the Clairvoyants”.

Nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio, come riporta il sito pearljamonline.com, i Pearl Jam hanno inviato a tutti gli iscritti al Ten Club (il loro fan club) una email contenente un titolo random di una canzone inclusa nel nuovo album chiedendo a tutti i fan di condividerlo sui social network.

Grazie alle condivisioni è stato quindi possibile risalire a tutti i titoli delle dodici canzoni contenute nel nuovo disco. Quelli che vengono riportati qui sotto sono i titoli dei brani in ordine sparso, non è la sequenza della tracklist.

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’clock

Never Destination

Take The Long Way

Buckle Up

Comes Then Goes

Retrograde

River Cross

Tra gli appuntamenti europei dal vivo dei Pearl Jam è compreso anche un concerto in Italia, previsto per il 5 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, vicino Bologna.