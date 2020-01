Manuel Agnelli spiega come si fa stage diving (e quando hanno provato a staccargli il c...)

Una volta una fan ha provato a portarsi a casa un souvenir del leader degli Afterhours mentre faceva stage diving durante con concerto - e sì, era il suo uccello. L'aneddoto è uno dei più gustosi che possiate sentire sulla vita di un artista dal vivo, ed è un classico del repertorio di Manuel Agnelli. Ce lo aveva indicato come uno dei 10 momenti più significativi della storia degli Afterhours, quando lo abbiamo incontrato per farci raccontare i 30 anni della band. Ed è una delle parti di racconto di "An evening with Manuel Agnelli", il tour solista del 2019 che ha recentemente vinto il Rockol Award come show dell'anno per la stampa.

Manuel e Rodrigo D'Erasmo hanno partecipato allo show di premiazione, la settimana scorsa, alla Santeria di Milano: hanno suonato prima due cover - “Video Game” di Lana Del Rey e “Shipbuilding” di Elvis Costello - poi due classici della sua band, "Non è per sempre" e "Quello che non c'è". E proprio prima di questi classici Manuel ha raccontato l'aneddoto, introdotto da una spiegazione su come fare e come non fare stage diving. Ecco il video dell'aneddoto: “Il pubblico può essere molto violento, nelle parole e nei fatti. Come sempre, nel tour di “Non è per sempre” ad un certo punto facevo stage diving, lasciandomi cadere di spalle, senza guardare, mentre urlavo “Razionalità” in “Posso avere il tuo deserto”. Di solito, poi, qualcuno cercava di strapparmi il microfono, cosa che io evitavo avvolgendo il filo al braccio. A Firenze una tipa è arrivata da dietro mentre ero sostenuto dal pubblico, mi ha aperto i pantaloni di pelle e ha iniziato a tirare l’uccello...."

Ecco la performance completa con Rodrigo D'Erasmo ai Rockol Awards 2019