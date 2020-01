Sanremo 2020, Tecla Insolia: “Da Sanremo Young alle Nuove Proposte cantando la forza delle donne”

è la vincitrice di Sanremo Young. È nata a Varese, ha quindici anni. Da piccola si è trasferita con tutta la sua famiglia a Piombinoin provincia di Livorno, paese in cui abita. È appassionata di canto, che ha iniziato ad affinare sin da bambina: la sua cantante preferita è Arianna Grande, ma ama molto anche Luigi Tenco e Lucio Battisti. “La musica ha sempre fatto parte della mia vita – sorride – i miei genitori mi hanno mostrato un video in cui da piccolissima mi cimentavo nel cantare “Felicità” di Al Bano. I miei gusti vanno dal cantautorato tradizionale al pop contemporaneo come Billie Eilish”. Delle donne e della loro forza nell’affrontare la vita di ogni giorno, anche nei momenti più duri, parla “8 marzo”, canzone con cui arriverà al Festival. “Un brano per ricordare che non dovrebbero esistere differenze di genere - dice la ragazza – le donne ancora oggi sono vittime di pregiudizi e questo è inaccettabile”.