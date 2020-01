Vinicio Capossela e Young Signorino, guarda il video di ‘+Peste’

“+Peste” è il titolo del nuovo brano nato dalla collaborazione tra il cantautore di origini irpine e Young Signorino. La canzone “La peste” - contenuta nell’ultimo album di Vinicio Capossela, “Ballate per uomini e bestie” (leggi qui la nostra recensione) - viene qui proposta in una nuova versione. Il testo del nuovo brano, prodotto da FiloQ, è stato scritto da Capossela e dal trapper di “Dolce Droga”. La collaborazione tra i due è figlia dell’incontro tra il cantautore e Signorino allo Sponz Fest 2019, il Festival di cui Capossela è direttore artistico da sette anni.

In un comunicato stampa Vinicio Capossela - ha presentato così “+Peste”:

“La peste dell’odio in rete, della delazione, della diffamazione, del linciaggio, dello squadrismo, dell’oscenità esibita, del circo massimo del like o dislike, del mascheramento, della fake news, delle virulenze epidemiche, ha per me in musica il suono dell’autotune, della trap dei nativi digitali. Volevo contaminare con questo suono il tema e lo svolgimento e così ho cercato l’artista che più stimo nella globosfera della rete contemporanea, il giovin signore Young Signorino. Gli ho consegnato il pezzo così che lo contagiasse aggiungendoci altra peste, la sua, a generare bacilli e anticorpi. “La cura non è l’aspirina, crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica” ha cantato e “pestami ma non muoio”.

Il suono è di FiloQ e riprende la tribalità medieval-orientale della zurla e dei flauti della versione originale.

E poi c’è lui.

Signorino è di una purezza disarmante. Un purissimo figlio di Satana, come candidamente afferma.

Anzi è Candide lui stesso. È l’ultimo dei dadaisti. È primitivista, semplifica e semplificando offre forza alle parole. I segni della vita e le credenze se li è scritti in faccia, per rivelare più che per nascondere. Abbiamo messo una musica in una bottiglia e ci è tornata indietro così. Più peste. Buone peste.

Fategli un cazzo di urlo.”