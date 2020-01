Rockol Awards 2019, guarda il concerto di Vinicio Capossela

E' stato Vinicio Capossela a chiudere la quarta edizione dei Rockol Awards, tenutisi ieri sera - giovedì 16 gennaio - a Santeria, a Milano: il cantautore di origini irpine è salito sul palco del club meneghino prima per ritirare il premio come Migliore Album Italiano del 2019 secondo il giudizio della critica per il suo "Ballate per uomini e bestie", poi per eseguire quattro brani estratti dal suo repertorio, i recenti "Nuove tentazioni di Sant'Antonio", "Il testamento del porco", "Il povero Cristo" e "All'una e trentacinque circa", title track e traccia di chiusura del suo debutto sulla lunga distanza, pubblicato nel 1990.

Vinicio Capossela è stato insignito - lo scorso mese di novembre, insieme ad altri artisti come Mogol e Ricky Gianco - dell'Ambrogino D'Oro, massimo riconoscimento assegnato dal Comune di Milano: “Non me lo sarei aspettato, dopo tanti anni passati ad annusare questa città, sempre dalla strada e raramente dagli interni", aveva spiegato a suo tempo il cantautore, "I suoi tram con un occhio solo, i suoi orologi da polso alle strade, l’umanità che schiuma... I silenzi e le invettive raccolti, sempre a piedi, camminando, 'cane senza medaglie', tra le solitudini portate a spasso (col cane)... Punto di ritorno e di ripartenza vicino al grande colosso mesopotamico della stazione Centrale, là dove i binari terminano come rose recise. […] Milano è stata spesso per me il posto che ti allontana da tutto senza portarti da nessuna parte. Ma che ha permesso, nel frattempo, quel non-viaggio in cui puoi fermarti per sempre. Questo è il dono più grande che ne ho avuto e in questo modo, clandestinamente, è finita in molte canzoni e racconti”.