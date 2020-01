Rockol Awards 2019: guarda l'omaggio live ai Clash di Federico Poggipollini

Già protagonista dello speciale di Rockol per i quarant'anni di "London Calling", Federico Poggipollini è stato tra i protagonisti live dei Rockol Awards 2019 portando sul palco di Santeria, a Milano, il suo omaggio al terzo disco della band del compianto Joe Strummer: accompagnato da Marco Prati al basso e da Ivano Zanotti alla batteria, lo storico collaboratore di Ligabue ha eseguito dal vivo tre brani tra i più conosciuto di uno degli album punk più rilevanti di sempre, "Guns of Brixton", "Lost in the Supermarket” e la stessa title track.





"Se faccio il musicista, è perché mi sono innamorato dei Clash, e di questo album in particolare. Perché 'London Calling' è un evergreen", ci aveva spiegato l'artista lo scorso dicembre: "Quando l'ho ascoltato per la prima volta mi sono accorto che anche le persone frequentavo avevano la sensazione di avere scoperto qualcosa di diverso. Perché 'London Calling' era un disco che pulsava, un disco molto vero. E' come se ci avesse fatto entrare, in modo speciale, da qualche parte. Ho avuto modo di conoscere bene Paul Simonon, che era il mio idolo per definizione. Gli chiesi quale fosse il suo disco preferito dei Clash. Lui mi rispose: 'Il primo ['The Clash', 1977], ma quello dove ognuno di noi è riuscito a far emergere la propria personalità è senza dubbio 'London Calling'".