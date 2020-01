Rock and Roll Hall of Fame: dentro Depeche Mode, esclusi Soundgarden

Dentro i Depeche Mode, fuori i Soundgarden. E come loro anche la Dave Matthews Band, che era in testa al voto dei fan in rete. Sono stati annunciati i nomi dei sei artisti che il prossimo maggio, durante una cerimonia che sarà ospitata dal Public Auditorium di Cleveland, entreranno a far parte della Rock and Roll Hall of Fame, istituzione dedicata alla memoria dei più importanti e influenti artisti che hanno fatto la storia del rock: oltre alla band di "Personal Jesus", verranno ammessi alla prestigiosa lista anche Dobbie Brothers, T-Rex, Nine Inch Nails, Whithey Houston e Notorious B.I.G.

Avevano ottenuto nomination anche i Judas Priest, i Kraftwerk, gli MC5, i Motörhead, i Soundgarden, Pat Benatar, la Dave Matthews Band (a poco è servito il trionfo nel sondaggio online), Rufus e Chaka Khan, Todd Rundgren e Thin Lizzy.

Jon Landau, noto ai più per essere lo storico manager di Bruce Springsteen, riceverà un premio speciale, e così anche il manager degli Eagles Irving Azoff.

La cerimonia si terrà il 2 maggio e sarà trasmessa in diretta alla tv statunitense.