Rock and Roll Hall of Fame 2020, annunciate le nomination

Depeche Mode, Whitney Houston, Judas Priest, Kraftwerk, Mc5, Motörhead, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., Soundgarden. E poi ancora: Pat Benatar, la Dave Matthews Band, i Doobie brothers, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, T.Rex e Thin Lizzy. Sono questi i sedici artisti che hanno ottenuto una nomination per la Rock and Roll Hall of Fame, istituzione dedicata alla memoria dei più importanti e influenti artisti, produttori e personalità che hanno fatto la storia del rock (e dintorni). Non tutti saranno ammessi, ma solamente alcuni di essi: la lista con i nomi dei selezionati sarà pubblicata a gennaio, mentre la cerimonia per l'edizione 2020 si terrà a marzo.

Per essere candidabili, gli artisti devono avere alle loro spalle venticinque anni di attività discografica. Tra gli artisti che avrebbero potuto ottenere una nomination quest'anno - ma che non l'hanno ottenuta - ci sono Jeff Buckley, Oasis, Weezer e Daft Punk.