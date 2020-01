Billie Eilish scelta per il tema del prossimo film di '007'?

La voce, tutto meno che ufficiale, è stata riferita da Mi6-hq.com, blog che riguardo l'inesauribile saga cinematografica dedicata al personaggio creato da Ian Fleming nel 1953 - e dal 1962 protagonista indiscusso sui grandi schermi di tutto il mondo - è considerato un'autentica autorità: Billie Eilish sarebbe stata scelta per interpretare il tema musicale del prossimo film dedicato al più celebre degli agenti segreti al servizio di Sua Maestà, "No Time to Die", atteso nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo mese di aprile.

Se l'indiscrezione dovesse trovare effettivo riscontro, la cantante di "Bad Guy" diventerebbe la più giovane interprete a farsi carico di prestare la propria voce al brano che tradizionalmente accompagna i titoli di testa delle pellicole della collana, negli anni interpretati da - tra le altre - alcune delle voci femminili più apprezzate di sempre come Shirley Bassey ("Goldfinger" del '64, "Diamonds Are Forever" del '71 e "Moonraker" del '79), "Nancy Sinatra" ("You Only Live Twice"), Tina Turner ("GoldenEye" del 1995), Sheryl Crow ("Tomorrow Never Dies" del '97), Shirley Manson (con i Garbage, "The World Is Not Enough" del '99), Madonna ("Die Another Day" del 2002), Alicia Keys (con Kack White, "Quantum of Solace" del 2008) e Adele ("Skyfall" del 2012).

"No Time to Die" è stato girato da Cary Joji Fukunaga, che ha sostituito nel 2018 il regista originariamente scelto dalla produzione Danny Boyle: una discreta sezione della pellicola è stata girata in Italia nello scorso agosto tra Maratea, Gravina di Puglia e Sapri. A vestire i panni del protagonista sarà - per la quinta volta consecutiva - Daniel Craig, che per l'occasione sarà affiancato dalla già star di "Bohemian Rhapsody" Rami Malek, coinvolto nella produzione per dare volto e voce al cattivo di turno, Safin.