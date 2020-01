Dardust: album e tour (anche in Europa). A Sanremo come autore per Elodie e Rancore

Diventato a tutti gli effetti il produttore di riferimento del "nuovo" pop italiano, ricercato tanto dalle star dell'urban e della trap (Mahmood, Charlie Charles, Rkomi, Sfera Ebbasta) quanto dei vari Jovanotti e Tommaso Paradiso, Dario Faini pubblicherà il prossimo venerdì, 17 gennaio, il nuovo album del suo progetto Dardust: è il primo frutto dell'accordo siglato dal compositore lo scorso settembre con Sony Music Masterworks e Artist First e sarà presentato dal vivo con un tour nei club in partenza a fine febbraio, dopo Sanremo (a cui Faini parteciperà in veste di autore: portano la sua firma "Andromeda" e "Eden", le canzoni che saranno presentate in gara rispettivamente da Elodie e dal rapper romano Rancore), che dopo alcuni show in Italia farà tappa anche in alcune capitali europee.

Il disco si intitola "S.A.D. Storm and drugs": è una rivisitazione dell'espressione "sturm und drang", il movimento culturale tedesco di fine Settecento che anticipò il Romanticismo. L'album, che contiene nove pezzi strumentali che uniscono il pianoforte all'elettronica, è l'ultimo capitolo della trilogia di Dardust inaugurata nel 2015 con "7" e portata avanti nel 2016 con "Birth". Di seguito, la copertina e la tracklist:

"Sublime""Prisma""Storm and Drugs""Without You""Rückenfigur""S.A.D.""Sturm I - Fear""Sturm II - Ecstasy""Beautiful Solitude"

Il tour di Dardust nei club partirà il 22 febbraio dal TPO di Bologna e farà poi tappa a Roma (27 febbraio, Spazio Rossellini), Milano (5 marzo, Magazzini Generali) e Torino (6 marzo, Hiroshima Mon Amour), per poi portare il compositore ad esibirsi a Madrid (20 marzo, Sala Shoko), Bruxelles (31 marzo, Abclub) e Parigi (1° aprile, Café de la Danse). I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.