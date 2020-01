Sia torna con il nuovo singolo 'Original': ascolta

Non pubblicava canzoni come solista da due anni: l'ultima era stata "I'm still here", mentre lo scorso annoera uscita "That's Life", con 88-Keys e Mac Miller. L'ultimo album, "Everyday is Christmas", era stato pubblicato invece nel 2017, prima che la cantautrice australiana iniziasse a lavorare al disco del progetto LSD, il trio composto insieme a Labirinth e a Diplo. Ora Sia torna con una nuova canzone: si intitola "Original" e fa parte della colonna sonora del film "Dolittle", in uscita al cinema questo mese.

Il film, diretto dallo statunitense Stephen Gaghan (Oscar alla migliore sceneggiatura non originale nel 2001 per "Traffic" di Steven Soderbergh), è basato sul personaggio principale della serie di romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting. Nel ruolo del protagonista c'è Robert Downey Jr., noto ai più per aver interpretato Iron Man nella serie degli "Avengers". Negli Stati Uniti la pellicola debutterà al cinema il 17 gennaio, mentre in Italia arriverà a fine mese, il 30.