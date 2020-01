Boomtown Rats: dopo 36 anni una nuova canzone - VIDEO

Dopo 36 anni tornano con un nuovo album i Boomtown Rats di Bob Geldof. Il disco, che verrà pubblicato il prossimo 13 marzo, si intitola “Citizens of Boomtown”. Più sotto potete ascoltare il primo singolo "Trash Glam, Baby".

I Boomtown Rats sono formati da Bob Geldof alla voce, Pete Briquette al basso, Simon Crowe alla batteria e Garry Roberts alla chitarra. Briquette ha anche prodotto il disco.

In coincidenza con l'uscita dell'album la band irlandese darà il via a un tour nel Regno Unito. Il ritorno del gruppo di “I Don't Like Mondays” sarà corroborato dalla pubblicazione di un nuovo libro di Geldof intitolato 'Tales of Boomtown Glory', che conterrà i testi della band, nuove storie scritte da Geldof e i suoi quaderni d'archivio. In aggiunta a tutto ciò, è in arrivo anche un docu-film di Billy McGrath.

Parlando della genesi dell'album Geldof ha dichiarato:

“Perché un nuovo disco? Perché è quello che fanno le band. Fanno dischi. I cantautori scrivono canzoni. C'è molto da fare in questa nuova e diversa atmosfera febbrile in cui viviamo. La gente dimentica che abbiamo preso il nostro nome da Woody Guthrie, il grande attivista musicale. Penso che i Boomtown Rats abbiano sempre dimostrato che il rock'n’roll è una forma di attivismo musicale. La musica ha un intento e degli scopi anche se questo è solo suono, su ragazzo/ragazza, niente di particolare, tutto in generale, o una polemica appuntita...qualunque cosa."

“Citizens of Boomtown” è il settimo album dei Boomtown Rats e riprende il discorso musicale interrotto nel 1984 con “In the Long Grass”.