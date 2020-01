Le uscite su vinile più intriganti di venerdì 10 gennaio 2020

Come noto, per convenzione, da qualche anno l’industria discografica ha fissato il venerdì come giorno designato alla pubblicazione delle nuove uscite.

Ecco, dunque, le novità su vinile di venerdì 10 gennaio 2020, selezionate per voi dalla redazione di Vinyl. Buona caccia e buon ascolto…

Apocalyptica – Cell-0 (2xLP) [Silver Lining Music]

Poppy – I Disagree Clear W/ Red Splatter [Sumerian Records]

Rage – Wings Of Rage [Steamhammer]

69 Eyes – Wasting The Dawn [Svart Records]

Aiming For Enrike – Music For Working Out [Pekula Records]

Alessandro Alessandroni – Open Air Parade [Sonor Music Editions]

Alexandra Savior – The Archer [30Th Century Records]

Alton Ellis; Soul Vendors – I’m Still In Love / Just A Bit Of Soul [Soul Jazz]

Anne Briggs – Anne Briggs [Topic Records]

Apparat – 5_Rmxs [Mute]

Ave Rock – Ave Rock [Svart Records]

Barren Earth – The Curse Of The River [Peaceville]

Bauwaves – U R Everything [Salinas Records]

Beach Bunny – Prom Queen / Sports [Mom & Pop Music]

Beach Slang – The Deadbeat Bang Of Heartbreak City Red [Bridge 9 Records]

Björk – Medulla [One Little Indian Us]

