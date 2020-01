Hayley Williams (Paramore), il disco solista esce il 22 gennaio

Verrà pubblicato il prossimo 22 gennaio il primo disco solista di Hayley Williams, la cantante dei Paramore che solo pochi giorni fa aveva annunciato ai propri fan di essere pronta a presentare un nuovo progetto esterno alla formazione di "Brand New Eyes": la nuova impresa discografica della trentunenne artista di Meridian, Mississippi, sarà firmata come Petals For Armor e raggiungerà il pubblico a partire dal prossimo 22 gennaio, come annunciato dagli account social ufficiali legati alla nuova formazione.

Il nuovo progetto della Williams, nel corso degli ultimi giorni, è stato promosso con una serie di affissioni apparse in diverse città americane:

Lo scorso 29 dicembre, per mezzo di un post pubblicato sul proprio account Instagram personale, la frontwoman aveva annunciato:

"Il trentesimo è stato un anno importante, e anche il trentunesimo lo sarà. L'anno prossimo pubblicherò nuova musica: con l'aiuto di alcuni dei miei migliori amici, ho messo insieme qualcosa che potrei definire solista. E' un progetto molto speciale, del quale avrete un assaggio a gennaio".

L'ultimo album in studio pubblicato dai Paramore, "After Laughter", risale al 2017: per le session di registrazione del disco tornò in seno alla formazione il batterista della line up originale Zac Farro, uscito dal gruppo insieme al fratello Josh a fine 2010.