Lady Gaga: "A 19 anni sono stata stuprata più volte"

Durante un'intervista in pubblico con Oprah Winfrey, Lady Gaga ha raccontato momenti drammatici della sua vita prima del successo. Il tutto si è svolto a Sunrise, in Florida, nella prima tappa di un tour della conduttrice, denominato "Oprah's 2020 Vision: Your Life In Focus", il cui format prevede una serie di conversazioni pubbliche con personaggi famosi, chiamati a parlare della loro vita privata fuori dal mondo dello spettacolo.

E Lady Gaga non si è tirata indietro, raccontando di essere stata violentata anni fa, scegliendo però di non voler rivelare il nome dell'aggressore. Ha raccontato:

Sono stata violentata ripetutamente quando avevo 19 anni e anche sviluppato una sindrome da stress post-traumatico, come risultato della violenza e del fatto di non aver avuto tempo di elaborato quel trauma.

Non avevo nessuno che mi aiutasse. Non avevo un terapista. Non avevo uno psichiatra. Non avevo un medico che mi aiutasse a farlo. All'improvviso sono diventata una star e viaggiavo per il mondo, passando dalla camera d'albergo al garage, alla limousine, al palcoscenico, e non ci sono mai riuscita.

Lady Gaga ha poi raccontato di avere reagito autoinflggendosi dolore: "Mi tagliavo. Inoltre mi lanciavo contro il muro. Facevo cose orribili per me stesso quando provavo dolore". La buona notizia è che sta lavorando a nuova musica: "Ci sto lavorando da tempo. Oggi ho parlato di come prendersi cura di se stessi, ma sto lavorando a nuova musica". Ha anche spiegato che ha smesso di voler scioccare la gente: "Oggi è più normale presentarsi in pubblico con i capelli rosa. Scioccare la gente era parte della mia visione artitistica, anche qualcuno l'ha percepito come superficiale"