Beastie Boys, in arrivo un libro con le foto di Spike Jonze

Si prepara a fare il suo ingresso nel mercato un libro fotografico del regista, fotografo e attore Spike Jonze – dietro a film come “Essere John Malkovich” (1999) - dedicato ai Beastie Boys, che torna a collaborare con il terzetto newyorkese dopo aver firmato le cover di diversi album del gruppo e aver diretto numerose clip, come “Sabotage” e “Sure Shot”: la pubblicazione, intitolata semplicemente “Beastie Boys”, composta da 256 pagine, sarà però il primo libro di fotografia di Jonze. Le immagini testimoniano i momenti, legati soprattutto ai dietro le quinte dei video diretti dal regista statunitense, che Jonze ha avuto la possibilità di trascorrere con uno dei nomi più significativi dell’hip hop dell’East Coast. Ai testi presenti in “Beastie Boys”, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 17 marzo, hanno contribuito anche il cantante e batterista del gruppo Mike “Mike D” Diamond e il cantante e chitarrista Adam “Ad-Rock” Horovitz.

Quando si sono incontrati per la prima volta a Los Angeles nel 1993 i Beastie Boys e Spike Jonze erano astri nascenti dei rispettivi settori, nelle età d’oro tanto dell’hip hop dell’East Coast quanto di MTV. Immediatamente è nata una connessione tra i tre MC e il giovane regista, che è durata per tutte le loro carriere.

Si legge nel sommario del libro:

I Beastie Boys hanno all’attivo otto album in studio, l’ultimo dei quali, “Hot Sauce Committee Part Two”, risale al 2011. Uno dei dischi più rappresentativi del gruppo, “III Communication”, ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario nell’anno appena trascorso.