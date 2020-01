Justin Bieber con i capelli rosa nel video di 'Yummy'. Il tour in Europa nel 2021?

Tassello dopo tassello, inizia a prendere forma il ritorno sulle scene di Justin Bieber. Dopo aver fatto uscire ieri il suo nuovo singolo "Yummy", oggi il cantante canadese ne ha pubblicato il relativo videoclip: ha per protagonista proprio Bieber - e i suoi capelli tinti di rosa - all'interno di un ristorante esclusivo che però la popstar trasforma in una sala da ballo, salendo sopra il tavolo insieme ai ballerini.

Il prossimo step, dopo "Yummy" e il videoclip, è la serie che racconterà il suo ritorno con il nuovo album a distanza di quasi cinque anni dal precedente "Purpose": suddivisa in dieci episodi, la serie debutterà su YouTube il prossimo 27 gennaio. Per Bieber si tratta di un vero e proprio ritorno sulla piattaforma dove cominciò a farsi conoscere all'inizio della sua carriera (lì, da ragazzino, era solito pubblicare i video in cui cantava cover di canzoni di altri cantanti - a scoprirlo fu il suo attuale manager, Scooter Braun, che poi gli fece firmare un contratto con la multinazionale Universal).

Il tour legato al nuovo album di Justin Bieber partirà il 14 maggio dal Centurylink Field di Seattle: quarantacinque le date finora annunciate, e tutte negli Usa. Bieber sarà impegnato in Nord America fino alla fine di settembre e poi dovrebbe portare in tour l'ideale seguito di "Purpose" anche nel resto del mondo, Europa compresa, presumibilmente nel 2021: ma non è dato sapere, al momento, se la tournée arriverà nel Vecchio Continente in primavera (e dunque nei palasport) o in estate (e dunque nelle arene all'aperto e sui palchi dei grandi festival).

L'ultimo passaggio di Justin Bieber in Italia risale al 2017, in occasione della sua esibizione sul palco degli I-Days. L'anno precedente si era invece esibito all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per ben due concerti.