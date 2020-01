Vasco Rossi comincia il 2020 in studio di registrazione

Il 2020 di Vasco Rossi comincia in studio di registrazione. Festeggiato l'arrivo del nuovo anno in Italia anziché a Los Angeles, dove vive da tempo, il rocker di Zocca è entrato tra le pareti insonorizzate del suo Open Digital Studio, a Bologna, per ricominciare a lavorare. La priorità sono gli arrangiamenti delle canzoni che andranno a comporre la scaletta dei concerti che la prossima estate lo terranno impegnato sui palchi dei principali festival italiani, con tappa speciale al Circo Massimo - nel cartellone di Rock in Roma.

Con lui, in studio, c'è il direttore musicale della sua band, il chitarrista Vince Pastano. E poi il fonico Nicola Venieri e il suo manager Floriano Fini. "Si lavora al primo pezzo di scaletta", dicono loro in una delle tante clip postate da Vasco tra le sue storie Instagram nelle ultime ore. C'è anche un selfie che ritrae Rossi insieme ai suoi collaboratori:

In attesa di capire se da queste sessions nasceranno anche nuovi pezzi, il prossimo febbraio Vasco sarà tra gli autori della canzone che Irene Grandi presenterà in gara al Festival di Sanremo 2020 : ha scritto il brano insieme ai suoi collaboratori storici Gaetano Curreri, Roberto Casini e Andrea Righi, mentre l'arrangiamento è di Celso Valli.