Vasco Rossi conferma la nuova collaborazione con Irene Grandi (a Sanremo?)

Una serie di foto assieme e una scritta che non lascia spazio a dubbi: "Tutti soddisfatti..!! sentirete che..bomba! ". Vasco ha confermato sui social una voce che gira da qualche giorno: una nuova collaborazione con Irene Grandi. La seconda parte della voce dice che la cantante fiorentina sarà a Sanremo (i nomi dei big, già decisi, verranno comunicati dal direttore artistico Amadeus il prossimo 6 gennaio). Di questo, ovviamente, nel post non c'è traccia, ma è facile fare 2+2... Il pezzo dovrebbe essere stato scritto assieme a Gaetano Curreri, Celso Valli, Roberto Casini e Andrea Righi, tutti citati nel post.

Vasco Rossi e Irene Grandi hanno una lunga storia di collaborazioni, a partire proprio da un Festival di Sanremo, quello del 2000 dove la cantante si presentò con "La tua ragazza sempre", scritta per lei dal Blasco. Nel 2003 Rossi e Curreri, con Roberto Aldrovandi, firmarono per lei "Prima di partire per un lungo viaggio". Nel 2001 Irene aveva inciso "Per fare l'amore", il cui testo era sempre di Vasco. Pochi mesi fa Vasco ha invece firmato "Io sono bella" per Emma Marrone