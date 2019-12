Andrea Laszlo De Simone, guarda il mediometraggio di ‘Immensità’

Il musicista torinese ha pubblicato lo scorso 8 novembre il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Immensità” (leggi qui la nostra recensione) - concepito come una vera e propria suite della durata di venticinque minuti e sedici secondi, da ascoltare senza interruzioni. Il nuovo disco di Andrea Laszlo De Simone è ora accompagnato da un mediometraggio che attraverso riprese video segue la narrazione dell’album.

La clip pubblicata oggi, 31 dicembre, su YouTube rispetta la suddivisione della suite in quattro capitoli - di fatto le canzoni del disco, precedute rispettivamente da un preludio e da tre intermezzi - introdotti da un’introduzione e chiusi da una conclusione. Il soggetto e le musiche sono di Andrea Laszlo De Simone che, per la realizzazione del mediometraggio di “Immensità”, si è messo in gioco anche come regista per alcune parti della clip, curandone anche il montaggio video.

"Dunque ci siamo. Alla vigilia dell’ultimo giorno dell’anno fare un bilancio è inevitabile. Questo è stato un anno indimenticabile. Da un disco nuovo ad una figlia nuova di zecca. E’ successo tutto." Scrive Andrea Laszlo De Simone su Facebook annunciando l'uscita del nuovo video che accompagna il suo ultimo album. Il musicista chiude il messaggio con augurio ai suoi fan, dopo aver raccontanto in breve il suo 2019 caratterizzato anche, tra le altre cose, dal live in apertura ai Lumineers lo scorso 4 novembre andato in scena all'Alcatraz di Milano.