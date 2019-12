Killers, nuovi indizi sulle canzoni dell’album ‘Imploding the Mirage’

Il gruppo capitanato da Brandon Flowers ha condiviso sui social nuovi dettagli sul prossimo album dei Killers che, come annunciato lo scorso mese di novembre, si intitolerà “Imploding the Mirage” e vedrà la luce nella primavera 2020.

La formazione di Las Vegas ha pubblicato su Twitter un nuovo elenco con undici titoli di canzoni che potrebbero figurare nell’ideale seguito di “Wonderful wonderful" del 2017. Lo scorso 9 ottobre i Killers avevano già condiviso su Instagram una possibile tracklist del nuovo disco. Ieri, 29 dicembre, la band di “Hot fuss” ha mostrato un aggiornamento di quell’elenco postando sui social lo screenshot di una nota segnata su un cellulare, accompagnato da una didascalia che recita: “È semplice come contare 1 2 3.”

Il post presenta tre diverse liste: A, B e C. La prima include dieci titoli in cui si riconoscono alcuni nomi proposti nella tracklist precedentemente divulgata dalla band e la possibile title track del disco. La lista B presenta solo la dicitura “Man and woman enough” - possibile nuovo titolo di “Man + woman” che appariva nell’elenco condiviso a ottobre; la C, invece, risulta tagliata e priva di ulteriori indizi.

As easy as 1 2 3. pic.twitter.com/Tbbt5XcGGg — The Killers (@thekillers) December 29, 2019

I Killers hanno pubblicato all’inizio di quest’anno il singolo “Land of the Free”, unico inedito a quasi due anni di distanza dal loro ultimo disco.