Killers: svelata la possibile tracklist del nuovo disco

Brandon Flowers e compagni hanno condiviso sui social una foto che presenta una lista di titoli, come a voler suggerire una possibile tracklist dell’ideale seguito di "Wonderful wonderful" del 2017. Il post pubblicato su Instagram dai Killers - che nei mesi scorsi hanno proposto ai fan il nuovo singolo “Land of free" - ha rivelato quelli che potrebbero essere tredici nuovi inediti.

Dalla foto, riportata di seguito, si leggono scritte a pennarello verde su una lavagna bianca accompagnata da alcuni simboli rossi. Una grossa spunta appare di fianco ai titoli "Blowback", "Party people", "When dreams run dry", "Dying breed", "Caution" e "Man + Woman", come a voler indicare le canzoni che saranno incluse nel prossimo disco del gruppo originario di Las Vegas. La lista mostrata sui social dalla band, inoltre, indica anche altre possibili tracce come: "Spirit of mystery", "My god", "Running towards", "Fire + bone", "Just can’t quit’" e "Mirage c’est la vie’.