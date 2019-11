Killers, il nuovo album ‘Imploding The Mirage’ esce in primavera

Dopo aver lasciato intendere il suo arrivo con alcuni indizi trapelati negli ultimi mesi, i Killers hanno infine annunciato l’uscita del loro prossimo album, ideale seguito di "Wonderful Wonderful", datato 2017. Il disco, il sesto per la band di Brandon Flowers, s’intitola “Imploding The Mirage” e vedrà la luce nella primavera 2020. Manca dunque ancora una data esatta, ma l’ufficialità ha ormai garantito certezza a quelle che fino a qualche settimana fa erano ancora solo voci.

Grossomodo nello stesso periodo la band di Las Vegas s’imbarcherà in un tour negli stadi di Regno Unito e Irlanda, che prenderà il via a Falkirk il 28 maggio 2020 e si concluderà poi a Dublino il 16 giugno 2020. Ad aprire per i Killers ci saranno, a seconda della venue, i Blossoms, Sam Fender e i Manic Street Preachers.

Il mese scorso è stata diffusa sui social della formazione a stelle e strisce quella che con ogni probabilità sarà la tracklist di “Imploding The Mirage”: la trovate qui. Dalla pubblicazione di “Wonderful Wonderful” in poi i Killers hanno dato alle stampe il singolo “Land of the Free”, uscito quest’anno come unico materiale inedito dal 2017.