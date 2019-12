Le uscite su vinile più intriganti di venerdì 20 dicembre 2019

Come noto, per convenzione, da qualche anno l'industria discografica ha fissato il venerdì come giorno designato alla pubblicazione delle nuove uscite.

Ecco, dunque, le novità su vinile di venerdì 20 dicembre 2019, selezionate per voi dalla redazione di Vinyl. Buona caccia e buon ascolto...

Busy Signal - Parts Of The Puzzle [Vp Records]

Coven - Half A Century Of Witchcraft (5xLP) [Prophecy]

Frank Zappa - Hot Rats 50Th Anniversary Translucent Pink [Ume]

Iced Earth - Alive In Athens [Century Media]

Jean-Michel Blais - Matthias & Maxime Soundtrack [Mercury Kx]

Kristin Chenoweth - For The Girls [Concord Records]

Mika - My Name Is Michael Holbrook [Virgin Int'l]

Motley Crue - Dr. Feelgood 30Th Anniversary [Motley Records]

Nas - The Lost Tapes 2 [Mass Appeal]

