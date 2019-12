U2: per loro i maggiori incassi in concerto in questo decennio

Siamo giunti ormai a pochi giorni dalla fine dell'anno, ma è anche la fine del decennio. Con il prossimo anno si entrerà negli anni Venti. Pollstar, rivista che si occupa di industria musicale, soprattutto in relazione ai concerti, ha pubblicato una classifica, denominata 'Artists Of The Decade', che elenca i primi trenta tour per incasso, determinato dalla vendita dei biglietti in tutto il mondo, dalla fine del 2009 alla fine del 2019.

Alla prima posizione di questa classifica si trova la band irlandese degli U2 che ha incassato un miliardo e trentotto milioni di dollari nei 255 concerti tenuti lungo questo decennio. Al secondo posto si insediano gli immarcescibili Rolling Stones con 929 milioni di dollari raggranellati in soli 122 live. Sul terzo gradino del podio il cantautore britannico Ed Sheeran con 922 milioni di dollari spalmati su un totale di 452 concerti.

Questa la classifica:

1 – U2

2 – Rolling Stones

3 – Ed Sheeran

4 – Taylor Swift

5 – Bon Jovi

6 – Beyoncé

7 – Paul McCartney

8 – Coldplay

9 – Bruce Springsteen & the E Street Band

10 – Roger Waters

Qui potete scorrere la classifica fino alla posizione numero trenta.