Alessandra Amoroso, esce una nuova versione di 'Immobile' (e un album dal vivo?)

Alessandra Amoroso pubblica una nuova versione di "Immobile", la canzone che la lanciò all'inizio della sua carriera. La cantante salentina ha reinciso il brano - scritto da Daniele Coro e Federica Camba - in occasione dei festeggiamenti per i suoi primi dieci anni di carriera, come ha annunciato su Instagram: "Ha segnato la mia vita e quella di tante persone". Sarà disponibile a partire da questo venerdì, 20 dicembre.

I concerti del tour che quest'anno ha visto Alessandra Amoroso festeggiare i suoi dieci anni di carriera sono stati registrati. Non è escluso che la prossima settimana la cantante salentina possa fare un altro regalo ai suoi fan, pubblicando un album dal vivo - il secondo, dopo "Cinque passi in più" del 2011 - per chiudere idealmente le celebrazioni del decennale.