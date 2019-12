Billie Eilish: "Temevo pensassero fossi super basic e noiosa"

Billie Eilish è stata intervistata per lo speciale Women In Music del magazine statunitense Billboard. La non ancora 18enne interprete californiana ha parlato di quando si sentiva in ansia per il futuro.

Ha detto la Eilish:

“Ora, ci sono tante giovani donne che sono considerate 'cool'. Ricordo un anno in cui ero davvero preoccupata per il mio futuro. Ero preoccupata che, essendo una ragazza, la gente non pensasse che fossi interessante o 'cool'. Che pensassero fossi semplicemente super basic e noiosa. E molte persone lo pensano. Ma la maggioranza mi sta dando una buona reazione e una buona conferma per ciò che faccio. Come giovane artista donna, sei guardata in diverso modo. Sono abbastanza fortunata da far parte di una generazione che è in grado di infrangere ogni regola, ed è pazzesco. Quando penso agli artisti che sono cresciuti in un'epoca in cui potevi avere solo un genere e un look, e non lo potevi mai cambiare... doveva essere una tortura. Soprattutto per le persone che volevano cambiare. È davvero bello poterlo fare in un momento. Ad essere onesti, non c'è davvero nulla di off-limits".

Billie Eilish sarà possibile ammirarla in concerto nel 2020 in Italia per una data annunciata al Mind di Milano, nell'ambito della manifestazione denominata I-Days.