Steve Harris, British Lion: ascolta la title track ‘The Burning’

È disponibile all’ascolto la title track del nuovo album del bassista degli Iron Maiden Steve Harris e della sua band, i British Lion, il brano “The Burning”. La canzone è la terza estratta dal disco, in uscita il 17 gennaio prossimo, dopo “Spirit Fire” e “Lightning”. Potete ascoltarla qui:

Nel mettere in luce le differenze tra “The Burning” e il precedente album della band, “British Lion”, uscito nel 2012, Steve Harris ha spiegato in un’intervista con The Metal Voice: “La band si è evoluta negli ultimi cinque o sei anni – abbiamo suonato parecchi concerti in Europa e fatto cose, quindi siamo diventati una band più unita”. Aggiungendo poi: “Penso che abbiamo trovato la nostra direzione, che si sta naturalmente evolvendo e, se qualcosa [è cambiato], penso che stia diventando più heavy. È molto melodico”.

“The Burning” verrà portato in tour negli Stati Uniti – per la prima volta nella carriera della band - a partire dal 18 gennaio. Quanto poi agli impegni di Steve Harris con la band alla quale il bassista britannico lega il suo nome, gli Iron Maiden riprenderanno a calcare i palchi internazionali il prossimo mese di luglio: l’ultimo live in calendario è previsto a metà ottobre in Cile. La tappa italiana del gruppo di “Fear of the Dark” andrà in scena a Bologna il 20 luglio.