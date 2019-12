Checco Zalone: le polemiche per 'Immigrato' e altre sue canzoni

"Immigrato" di Checco Zalone, la canzone - e relativo video - scelta per accompagnare il trailer del nuovo film del comico barese, "Tolo tolo", ha sollevato non poche polemiche. Tanto in rete quanto in tv, dove giornalisti e opinionisti hanno discusso sulla scelta di Zalone di giocare in alcune scene del videoclip in modo irriverente su alcuni luoghi comuni legati a tematiche delicate come il razzismo e le discriminazioni (la clip, come già riportato da Rockol, racconta la giornata di un italiano alle prese con un ragazzo di colore).

Checco Zalone, per la verità, non è nuovo a provocazioni del genere. Anche nelle canzoni. Eccone alcune:

"Tolo tolo" arriverà al cinema il 1° gennaio 2020, a distanza di quattro anni dal precedente "Quo vado?". Soggetto e regia sono dello stesso Checco Zalone, mentre la sceneggiatura del film è firmata da Paolo Virzì.