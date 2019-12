Checco Zalone, guarda il video della nuova canzone 'Immigrato'

Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Immigrato”. La nuova canzone dell’attore, comico, sceneggiatore e cantautore barese - di cui è atteso al cinema il nuovo film “Toto Tolo”, che arriverà nelle sale cinematografiche dal prossimo gennaio - è accompagnata da un video, girato a Roma.

La clip racconta, con il carattere ironico che contraddistingue Zalone, la giornata di un italiano alle prese con un immigrato. I protagonisti del video sono l’attrice Emanuela Fanelli, che interpreta la moglie di Checco e Maurizio Bousso, nel ruolo dell’immigrato.

Ecco la canzone:

Checco Zalone ha all'attivo quattro film, per la regia di Gennaro Nunziante, a cui ha preso parte sia come sceneggiatore che come protagonista: “Cado dalle nubi” (2009), Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013) e Quo vado? (2016). Dal 2006 però Zalone ha anche presentato diverse canzoni come “Siamo una squadra fortissima”, “A me mi piace quella cosa” - parodia del brano “Ti regalerò una rosa” di Simone Cristicchi - e diversi singoli presentati nelle sue pellicole come “Uomini sessuali”, “W le tette grosse”, “L’amore non ha religione”, “Se mi aggiungerai” e “La prima repubblica”.