Venditti e De Gregori: intervista doppia, tra Dalla e il riavvicinamento

Dopo aver annunciato il concerto-evento che il 5 settembre 2020 li vedrà condividere lo stesso palco, quello dello Stadio Olimpico di Roma, per celebrare la loro storia e la loro amicizia nata tra le pareti del Folkstudio di via Garibaldi a Roma (il locale dove entrambi mossero i primi passi, prima di incidere insieme l'album "Theorius Campus", che nel 1972 segnò il loro esordio discografico), Antonello Venditti e Francesco De Gregori si raccontano in un'intervista doppia a TV Sorrisi e Canzoni, offrendo anche alcune anticipazioni sul concerto del prossimo anno.

Il riavvicinamento musicale tra la voce di "Roma capoccia" e Il Principe, che dopo l'uscita del disco del '72 si erano allontanati - dedicandosi canzoni e lanciandosi frecciatine - per poi ritrovarsi diversi anni dopo, è avvenuto lo scorso anno sul palco dell'Arena di Verona, quando De Gregori è apparso a sorpresa accanto a Venditti per duettare sulle note di alcuni classici tra cui la stessa "Roma capoccia". Oggi, a distanza di più di un anno da quel duetto, che successivamente i due hanno riproposto anche al Palazzo dello Sport di Roma (sempre durante un concerto di Venditti) e al Teatro Garbatella (durante una data della residency di De Gregori, all'inizio del 2019), De Gregori spiega:

"C'è stato un riavvicinamento musicale e 'intellettuale', anche se in realtà noi ci siamo sempre sentiti e visti a pranzo o a cena. Non avevamo mai pensato di suonare insieme, però. Io avevo anche la sensazione che le nostre voci non fossero compatibili e invece miracolosamente è successo, non so dire neppure quando".

Venditti, parlando del loro sodalizio, tira in ballo Dalla (nel 2008, chiacchierando con una cronista, che registrò e riportò le sue dichiarazioni, il cantautore attaccò duramente l'amico per aver scelto di collaborare con Dalla al tour congiunto "Banana Republic", poi celebrato tra il 2010 e il 2011 con "Work in progress"):

"La verità è che noi siamo nati per cantare insieme. Prendiamo Dalla e De Gregori: erano due personalità distinte. Noi no. Noi siamo una cosa sola, siamo Theorius Campus, il 'personaggio' che dava il nome al nostro primo album".

Quanto alle canzoni che andranno a comporre la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico, invece, i due fanno sapere:

"Faremo delle cose singolarmente con le nostre band e moltissime fondendo le due band. [...] All'Olimpico non faremo meno di tre ore. [...] Abbiamo scritto una quarantina di buone canzoni che in qualche modo hanno pesato sulla vita dei nostri ascoltatori".

Nell'intervista non c'è nessun accenno a un eventuale nuovo album congiunto. L'ultimo disco di inediti di Antonello Venditti è "Tortuga", uscito quasi cinque anni fa, nel 2015. L'ultimo disco di inediti di Francesco De Gregori, "Sulla strada", risale invece a sette anni fa, mentre nel 2015 è uscito "De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto", progetto discografico che ha visto il cantautore tradurre e incidere alcune canzoni di Bob Dylan.