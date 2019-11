Antonello Venditti e Francesco De Gregori in concerto a Roma a settembre

Antonello Venditti e Francesco De Gregori terranno un concerto congiunto il prossimo 5 settembre allo stadio Olimpico di Roma: a darne notizia sono stati i due cantautori durante un'ospitata tenuta nella sera di oggi a X Factor, durante la quale sono state eseguite "Bomba o non bomba" (di Antonello Venditti, da "Sotto il segno dei pesci" del 1978) e "La storia" (di Francesco De Gregori, da "Scacchi e tarocchi" del 1985).

Antonello Venditti e Francesco De Gregori pubblicarono nel 1972 l'album "Theorius Campus": i due artisti si sono ritrovati nel settembre del 2018 per la celebrazione live all'Arena di Verona per il quarantennale di "Sotto il segno dei pesci" della voce di "Sara". Per l'occasione Venditti, a proposito del collega, dichiarò:

"Per certi versi io e lui [De Gregori] siamo come i Beatles e i Rolling Stones: ci stimiamo reciprocamente e siamo amici. Poi siamo diversi, certo, ma essere diversi non implica necessariamente essere rivali: la competizione è un gioco da giornalisti musicali che non mi appartiene. Io e De Gregori siamo innanzitutto amici, e non è detto che l'amicizia debba per forza concretizzarsi anche a livello professionale. Anzi. Invece di suonare insieme potremmo andare al cinema, o semplicemente frequentarci. L'unica cosa che è cambiata tra di noi rispetto al passato è la maggiore consapevolezza di noi stessi: oggi sappiamo chi siamo, prima no".

A breve sono attesi i dettagli relativi alle modalità di messa in vendita dei biglietti per l'evento - l'unico, al momento, previsto dai due artisti in coppia.