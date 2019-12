Cliff Williams: guardalo suonare "You Shook Me All Night Long"

L'ex bassista degli AC/DC Cliff Williams è tornato ad esibirsi con una cover band chiamata 24 Carat sulle note di un grande classico della band australiana, "You Shook Me All Night Long", durante una festa privata in Florida.

I 24 Carat non hanno contenuto il loro entusiasmo e hanno orgogliosamente pubblicato sul loro canale Facebook immagini e video dell'evento.

Cliff Williams, ora 70enne, ha lasciato la band guidata da Angus Young nel 2016, alla chiusura del tour mondiale degli AC/DC 'Rock o Bust', dopo il concerto alla Wells Fargo Center di Philadelphia tenutosi il 20 settembre 2016.

Williams spiegò i motivi per cui prese tale decisione in un video:

"È tempo che io esca, questo è tutto, non perché abbiamo perso Mal, Phil o Brian. Voglio dire, tutto cambia quando accade qualcosa del genere. Quando morì Bon, si cambiò. Sai, tutto cambia."

All'inizio di quest'anno era girata la voce che Cliff Williams avrebbe partecipato, a Vancouver (Canada), alle registrazioni del nuovo album degli AC/DC. Un nuovo disco manca dalla discografia della band australiana dai tempi di “Rock or Bust”, pubblicato nel dicembre 2014 (leggi qui la nostra recensione).