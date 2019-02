AC/DC, anche Cliff Williams nel nuovo album?

Anche Cliff Williams starebbe partecipando alle registrazioni del nuovo album in studio degli AC/DC, l'atteso seguito di "Rock or bust" del 2014. Lo confermerebbe una foto, risalente lo scorso dicembre, che ritrae il bassista insieme a Brian Johnson in un hotel a Vancouver, dove la band starebbe registrando il disco (e dove sono stati incisi gli ultimi tre album degli AC/DC, "Stiff upper lip" del 2000, "Black ice" del 2008 e il già citato "Rock or bust"). Il condizionale, in questi casi, è d'obbligo, perché ne il diretto interessato né tantomeno gli altri membri del gruppo hanno confermato l'indiscrezione.

Le strade di Cliff Williams e degli altri membri degli AC/DC si erano separate nel 2016, quando il musicista aveva lasciato il gruppo dichiarando di volersi ritirare dalle scene musicali.