Giradischi laser… rivoluzione o snobberia da museo?

Non se ne parla molto – ed è già un segnale piuttosto indicativo, a ben vedere – ma esiste un’alternativa ai classici giradischi con braccio, piatto rotante e puntina.

Stiamo parlando del giradischi laser – in pratica un device che invece di riprodurre il vinile utilizzando una puntina si serve di un fascio di luce laser. Non è proprio lo stesso principio dei lettori CD, ma quasi…

Non è una tecnologia diffusa, nonostante esista ormai da qualche anno. In effetti i primi passi pionieristici in questo campo risalgono al 1981 con la FINIAL, che dopo un grave flop venne poi acquisita da una compagnia giapponese che la trasformò in ELP.

