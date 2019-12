X Factor, la semifinale: gli ospiti e le canzoni di questa sera, 5 dicembre

Dopo la puntata di settimana scorsa - caratterizzata da una doppia eliminazione e dall’annuncio dei primi ospiti della finale - questa sera, 5 dicembre, va in onda in diretta la semifinale di X Factor, al termine della quale si scopriranno i finalisti di questa edizione tra i cinque concorrenti rimasti in gara.

La semifinale di questa sera sarà caratterizzata da due manche. Durante la prima i cantanti si esibiranno con le canzoni che gli sono state assegnate dai giudici. Samuel ha scelto per i Sierra “Underworld” di Born Slippy e per i Booda "Dibby Dibby Sound" di Dj Fresh. Davide, della squadra di Malika Ayane, dovrà cantare "Toxic" di Britney Spears. Mara Maionchi, per la categoria Over, ha assegnato a Eugenio il brano "È una buona idea” di Niccolò Fabi. Per la categoria Under Donne di Sfera Ebbasta, Sofia dovrà presentare "Human Nature" di Michael Jackson.

La seconda parte della serata, invece, vedrà i concorrenti esibirsi su brani scelti da loro stessi: i Sierra interpreteranno "Ni bel ni mal" di Bad Bunny, i Booda "Level Up" di Ciara, Davide canterà "Uptown Funk" di Bruno Mars e Mark Ronson, Eugenio "Nessuno vuole essere Robin" di Cesare Cremonini e Sofia "Love of my life" dei Queen.

Come già anticipato da Alessandro Cattellan nel corso del terz’ultimo appuntamento del programma, l’ospite di questa sera sarà Tiziano Ferro - che ha pubblicato lo scorso 22 novembre il nuovo album “Accetto miracoli” e ha annunciato ieri nuove date a San Siro e a all'Olimpico.

Il primo ospite già annunciato della finale - che si terrà il prossimo 12 dicembre al Forum di Assago - sarà Robbie Williams.