Robbie Williams, primo ospite annunciato della finale di X Factor

Durante il sesto appuntamento in diretta di X Factor, è stato annunciato il primo ospite della finale del talent show canoro di Sky che si terrà il prossimo 12 dicembre al Forum di Assago.

Come annunciato da Alessandro Cattelan prima di dare il via alla seconda parte della puntata, l’ex Take That sarà uno dei guest internazionali della serata conclusiva di X Factor. Lo scorso anno Robbie Williams si è riunito con gli altri componenti della boy band britannica per esibirsi in occasione della finale della quindicesima edizione di X Factor UK, di cui è stato giudice.

Il cantautore britannico ha pubblicato lo scorso 22 novembre il suo primo album natalizio dal titolo “The Christmas Present”, un doppio disco di Natalediviso in due parti, "Christmas Past" e "Christmas Future", con brani inediti e classici natalizi interpretati, oltre che dalla voce di "Angels", da diversi ospiti come, tra gli altri, Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, il pugile Tyson Fury e il padre dell’artista Peter Conway.