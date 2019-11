X Factor 2019: chi è stato eliminato nel sesto live. Annunciati i prossimi ospiti

Sesto appuntamento in diretta per X Factor 2019. La terzultima puntata si è aperta con la prima delle due eliminazioni previste. La settimana scorsa sono stati presentati i pezzi inediti e il concorrente con il minor numero di download e streaming è risultato essere Davide Rossi (con il brano “Glum”). Davide è andato al ballottaggio con Giordana Petralia, che è stata eliminata.

La prima parte della puntata ha visto i concorrenti in gara esibirsi accompagnati da Dardust e da un’orchestra di quaranta elementi. I Sierra hanno proposto il brano "The Ecstasy Of Gold" di Ennio Morricone, Nicola Cavallaro ha presentato "Sound of Silence" di Simon & Garfunkel, Sofia Tornambene ha cantanto "I Love You" di Woodkid, Davide Rossi il pezzo "Treat you better" di Shawn Mendes, i Booda hanno proposto "Hold Up" di Beyoncé ed Eugenio Campagna "Cosa mi manchi a fare" di Calcutta.

Al termine della prima manche è salita sul palco di X Factor Francesca Michielin, prima ospite della serata e vincitrice dell'edizione 2011 del talent show canoro, che ha cantato il brano “Cheyenne” - il singolo con Charlie Charles pubblicato lo scorso 15 novembre.

Prima di dare il via alla seconda parte della puntata, Alessandro Cattelan ha annunciato che uno degli ospiti della finale - che si terrà il prossimo 12 dicembre al Forum di Assago - sarà Robbie Williams.

La seconda manche è stata caratterizzata da un medley degli inediti dei concorrenti rimasti in gara; Eugenio ha cantato “Cornflakes”, Davide “Glum”, i Sierra “Enfasi” e Sofia “A domani per sempre”, Nicola "Like I Could" e i Booda "Elefante".

Dopo l’esibizione del secondo ospite di questa sera, il vincitore del'edizione 2018 Anastasio - che ha cantanto “Il fattaccio del Vicolo del Moro” - Cattelan ha annunciato che uno degli ospiti della semifinale di giovedì prossimo sarà Tiziano Ferro.

Decisi i nomi dei concorrenti in semifinale - Sofia, Eugenio, i Sierra, i Booda e Davide - la puntata si è conclusa con l’eliminazione di Nicola Cavallaro, della squadra di Mara Maionchi.