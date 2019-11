X Factor, gli ospiti e le canzoni di questa sera, 28 novembre

Questa sera, Giovedì 28 novembre, va in onda la terz'ultima puntata di questa edizione di X Factor: doppia eliminazione, di cui la prima subito in apertura. La settimana scorsa sono stati presentati i pezzi inediti e il concorrente con il minor numero di download e streaming andrà al ballottaggio con Giordana Petralia, e si proceràa con la prima uscita.

Seguiranno quindi due manche previste: la prima con Dardust e un'orchestra di 40 elementi. Queste le canzoni i Sierra interpreteranno "The Ecstasy Of Gold" di Ennio Morricone, i Booda "Hold Up" di Beyoncé, Nicola Cavallaro "Sound of Silence" di Simon & Garfunkel, Eugenio Campagna "Cosa mi manchi a fare" di Calcutta, Davide Rossi "Treat you better" di Shawn Mendes, Giordana Petralia "Stay" di Rihanna e Sofia Tornambene "I Love You" di Woodkid.

Nella seconda manche un medley degli inediti.

Ospiti della serata Francesca Michielin, vincitrice dell'edizione 2011, che presenterà il nuovo singolo "Cheyenne" e Anastasio, vincitore del'edizione 2018.