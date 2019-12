Tiziano Ferro, terza data a San Siro e seconda all'Olimpico

Un euforico Tiziano Ferro ha annunciato sui social nuove date del calendario del suo Il 'TZN2020'. Milano arriva alla terza data, prevista l'8 giugno a San Siro, mentre Roma aggiunge una seconda serata, il 16 luglio, allo stato attuale la conclusione del tour cantautore di Latina.

I dettagli delle prevendite verranno annunciate a breve. E, per quanto riguarda, il contenuto del tour Ferro ha spiegato che sarà poco legato ad "Accetto miracoli", l'album uscito lo scorso 22 novembre "Jo istituito una regola: a febbraio farò quarant’anni e voglio che sia una festa prolungata. Infatti il tour non si chiama come il disco. La regola è: se non sei stato singolo, non sei in scaletta. È un avvertimento alle mie canzoni che dovessero leggere o ascoltare questa intervista. È la festa che ci porta assieme - certo ci sarà anche qualcosa del disco nuovo, ma con la stessa regola: solo singoli. Poi per il resto, ovviamente ci saranno luci, colori". Ecco la nostra videointervista a Tiziano Ferro e, sotto, l'itinerario aggiornato del tour

30 Maggio 2020 Lignano Stadio G.Teghil

5 Giugno 2020 Milano Stadio San Siro

6 Giugno 2020 Milano Stadio San Siro

8 Giugno 2020 Milano Stadio San Siro

11 Giugno 2020 Torino Stadio Olimpico

14 Giugno 2020 Padova Stadio Euganeo

17 Giugno 2020 Firenze Stadio Franchi

20 Giugno 2020 Ancona Stadio Del Conero

24 Giugno 2020 Napoli Stadio San Paolo

27 Giugno 2020 Messina Stadio San Filippo

3 Luglio 2020 Bari Stadio San Nicola

7 Luglio 2020 Modena Stadio Braglia

11 Luglio 2020 Cagliari Fiera

15 Luglio 2020 Roma Stadio Olimpico

16 Luglio 2020 Roma Stadio Olimpico