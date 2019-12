Caribou, nuovo album dopo 4 anni (e data in Italia)

Torna Dan Snaith, in arte Caribou: il musicista canadese ha annunciato "Suddendly", primo album a oltre 4 anni di distanza da "Our love".

L'album uscirà il 28 febbraio per City Slang, ed oggi è stato diffuso un nuovo brano, "You and I", che segue "Home", diffuso ottobre. Scrive Snaith:

"You and I" è stato uno dei primi brani dell'album che ho iniziato e uno degli ultimi che ho finito - è esisto in una forma o nell'altra in tutto l'arco della realizzazione del disco. Cattura anche molto di ciò che il disco e il titolo dell'album parlano: la traccia cambia improvvisamente e imprevedibilmente e si tratta di un cambiamento nella mia vita che è successo all'improvviso.

Caribou ha anche annunciato le date legate al disco, e tra queste ce n'è anche una italiana, il 25 giugno a Roma.

Questa la tracklist del disco:

1. Sister

2. You and I

3. Sunny's Time

4. New Jade

5. Home

6. Lime

7. Never Come Back

8. Filtered Grand Piano

9. Like I Loved You

10. Magpie

11. Ravi

12. Cloud Song