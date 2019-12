XXXTentacion, tutte le canzoni e i featuring di "Bad Vibes Forever"

Trippie Redd, Rick Ross, Lil Wayne ma pure i Blink-182: sono alcuni tra gli ospiti di ‘Bad Vibes Forever’, il secondo album postum di Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, in arte XXX Tentacion. L'uscita del disco è prevista per questo venerdì, 6 dicembre, ad un anno di distanza da "Skins", che a sua volta era uscito 6 mesi dopo la morte del rapper rimasto ucciso a vent'anni nel giugno 2018 in una sparatoria in Florida.

Del disco si conosce già il singolo tratta di “Hearteater”, diffuso due mesi fa. Solomon Sobande, manager aveva dichiarato:

Molte registrazioni, come “School Shooter” con il featuring di Lil Wayne o “Hearteater”, Jahseh le aveva conservate per quando la sua carriera sarebbe stata più solida, così che sarebbero state recepite meglio”, ha dichiarato Solomon Sobande, manager del rapper statunitense, concludendo:Molte delle cose alle quali aveva lavorato, idee quasi complete, non sono state finite, forse hanno solo una strofa e un hook o il beat. Per terminare quelle canzoni l’industria musicale è venuta ad aiutarci.

Ecco la tracklist e i featuring di "Bad vibes forever"

1. ‘introduction’

2. ‘Ex Bitch’

3. ‘UGLY’

4’bad vibes forever’ (feat. PnB Rock & Trippie Redd)

5. ‘School Shooters'(feat. Lil Wayne)

6. ‘I Changed Her Life’ (feat. Rick Ross)

7. ‘Triumph’

8. ‘LIMBO’ (feat. Killstation)

9.’before I realize’

10. ‘Ecstasy’ (feat. Noah Cyrus)

11. ‘Kill My Vibe’ (feat. Tom G)

12. ‘Hot Gyal’ (feat. Tory Lanez & Mavado)

13. ‘THE ONLY TIME I FEEL ALIVE’ (feat. Craig Xen)

14. ‘the interlude that never ends’

15. ‘Daemons’ (feat. Joey Bada$$ & Kemba)

16. ‘ATTENTION!’

17. ‘Eat It Up’

18. ‘Voss (Sauce Walka)’

19. ‘Royalty’ (feat. Ky-Mani Marley, Stefflon Don, & Vybz Kartel)

20. ‘wanna grow old (i won’t let go)’ (feat. Jimmy Levy)

21. ‘HEARTEATER’

22. ‘NorthStar Remix’ (feat. Joyner Lucas)

23. ‘CHASE / glass shards’ (feat. Ikabod Veins)

24. ‘numb the pain’

25. ‘IT’S ALL FADING TO BLACK’ (feat. Blink 182)