Yungblud si aggiunge alla lineup di Firenze Rocks 2020, insieme ad altri

Ci sarà anche Yungblud sul palco di Firenze Rocks 2020. Il cantautore britannico, che nei suoi dischi mischia hip hop, indie rock e pop punk, sarà in concerto sul palco del festival ospitato dalla Visarno Arena nel Parco delle Cascine nella giornata dell'11 giugno (i biglietti sono già disponibili su TicketOne e in tutte le prevendite autorizzate), che avrà come headliner i già annunciati Green Day. Oltre agli Weezer, anche loro sul palco quel giorno, l'11 si esibiranno anche Amyl & The Sniffers e Saint Phnx.

Originario di Doncaster, in South Yorkshire, Dominic Richard Harrison - questo il vero nome del cantautore - ha esordito nel 2018 con l'album "21st Century liability". Quest'anno ha recitato nella serie tv "The lodge", comparendo in sei episodi, e ha pubblicato un singolo con Halsey e Travis Barker dei Blink-182