Yungblud con Halsey e Travis Barker (Blink-182): ascolta "11 Minutes"

Il cantante e attore inglese Dominic Harrison noto alle cronache musicali con lo pseudonimo di Yungblud e la cantautrice statunitense Halsey hanno pubblicato il loro primo singolo “11 Minutes”. Al brano ha collaborato anche Travis Barker, il batterista dei Blink-182.

La canzone è stata scritta dai tre insieme ai produttori e cantautori Matt Schwartz (Cold War Kids, Kylie Minogue), Zakk Cervini (Good Charlotte, Mayday Parade) e Chris Greatti (Grimes, Black Veil Brides).

Ha dichiarato Yungblud:

“La canzone racconta la storia di una tragedia perfetta che riflette l'amore moderno nella nostra società. Siamo così distratti e concentrati su ciò che dovrà accadere che non riusciamo a vedere quello che ci sta di fronte. Non ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di qualcosa finché non ci viene tolto. Lavorare con Halsey e Travis è stato un fottuto sogno, alla fine della giornata siamo tutti dei bambini rock. Siamo cresciuti con un'adorazione reciproca per questo genere, quindi è del tutto logico che ci si sia uniti per provare a modernizzarlo".

Yungblud sarà in concerto in Italia, per una unica data, il prossimo 2 novembre al Fabrique di Milano.