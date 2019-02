La giovane star britannica di "I Love You, Will You Marry Me" ha annunciato una data nel nostro Paese per il prossimo autunno: Yungblud sarà di scena il prossimo 2 novembre al Fabrique di Milano. I biglietti per l'evento saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso le altre rivendite autorizzate a partire da mercoledì, 6 febbraio, al prezzo di 24 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Classe 1997, originario di Doncaster, nel sud dello Yorkshire, Dominic Harrison - questo il nome all'anagrafe dell'artista - ha pubblicato il suo album di debutto, "21st Century Liability", nell'agosto dello scorso anno: solo il mese prima Yungblud si era messo in luce come ospite di Charlotte Lawrence nel brano "Falling Skies", incluso nella colonna sonora della popolare serie televisiva per teenager "13 Reasons Why".