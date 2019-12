Concerti, Paul Weller: cinque date in Italia a luglio 2020

Paul Weller torna in Italia con il tour legato al suo ultimo album in studio, "True meanings", uscito lo scorso anno. L'ex leader dei Jam sarà in concerto nel nostro paese la prossima estate, più precisamente a luglio, per ben cinque date i cui biglietti saranno a breve in vendita.

Il 22 luglio Weller si esibirà a Pordenone, sul palco del Pordenone Blues Festival. Pochi giorni dopo, il 24 luglio, il musicista britannico sarà invece in scena a Roma, sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, per un concerto che farà parte del cartellone del Rock in Roma 2020. Dunque sarà la volta di Locorotondo (provincia di Bari, Locus Festival) il 25 luglio, Firenze il 27 luglio (MusArt Festival). L'ultimo appuntamento in programma è quello del 28 luglio a Grugliasco, in provincia di Torino, sul palco del GruVillage (Arena esterna Le Gru).

I biglietti dei concerti saranno disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11 di questo venerdì, 6 dicembre.