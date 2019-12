Concerti: NOFX, Suicidal Tendencies e Body Count a Rock the Castle 2020

Il festival in programma al Castello Scaligero di Villafranca di Verona per i prossimi 27 e 28 giugno (che avranno come headliner rispettivamente Judas Priest e Lynyrd Skynyrd) si è allargato: gli organizzatori dell'evento hanno fatto sapere di aver aggiunto due giornate alla manifestazione per venerdì 26 giugno e per il 3 luglio.

Mentre relativamente alla giornata del 3 luglio prossimo non sono ancora stati diffusi dettagli, è stato ufficializzato il cast per quello che, in calendario, sarà il primo appuntamento proposto dalla rassegna: protagonisti della giornata del 26 luglio saranno NOFX, Body Count, gli alfieri del punk metal di Mike Muir Suicidal Tendencies, Millencolin, Agnostic Front e Inspector Cluzo. Lo slot da headliner sarà assegnato alla band di Eric Melvin e Fat Mike, che sarà anticipata sul palco dalla formazione guidata da Ice-T, discograficamente ferma a "Bloodlust" del 2017 ma pronta a pubblicare un nuovo singolo entro la fine di questo mese di dicembre.

BodyCount News: Just got the word that the 1st single ‘CARNIVORE’ and video from the new BC album is dropping on Dec 13th 💥 Prepare for IMPACT! @BodyCountBand pic.twitter.com/zgfWvUdp2L — ICE T (@FINALLEVEL) November 30, 2019

I biglietti per la giornata del 26 giugno saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne a partire dal prossimo giovedì 5 dicembre al prezzo di 50 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Ecco, di seguito, tutte le band confermate a oggi per l'edizione 2020 di Rock the Castle:

venerdì 26 giugno:

NOFX

Body Count feat Ice T

Suicidal Tendencies

Millencolin

Agnostic Front

The Inspector Cluzo

sabato 27 giugno:

Judas Priest

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

(più altri da annunciare)



domenica 28 giugno

Lynyrd Skynyrd

The Darkness

Me and That Man

Blues Pills

The Last Internationale

(più altri da annunciare)

venerdì 3 luglio

(da annunciare)

sabato 4 luglio

Avantasia

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

(più altri da annunciare)



domenica 5 luglio

MERCYFUL FATE

Emperor

Venom

(più altri da annunciare)